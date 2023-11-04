Москва, 4 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В подмосковной деревне Грязи у дома Аллы Пугачёвой заметили её концертного директора Елену Чупракову. Видео с кадрами возле дома певицы опубликовал РЕН ТВ.

Кадр из соцсети
Елена Чупракова

На вопросы журналистов, видела ли она Пугачёву, концертный директор не ответила. На кадрах видно, как Чупракова вышла из автомобиля и подошла к калитке. Затем она нажала на кнопку домофона, дождалась, когда ей откроют дверь и вошла на территорию особняка.

Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (признан в России иноагентом) покинули Россию весной 2022 года. Они проживали в Израиле. Сама певица периодически приезжала в Россию. Осенью 2022 года она забрала документы их детей Гарри и Елизаветы из гимназии и улетела из России. В мае этого года она прилетела на похороны своего друга — модельера Валентина Юдашкина.

Накануне в водитель Пугачёвой и опекун её внучатого племянника Игорь Польшиков отказался комментировать возвращение певицы в Россию. О её появлении вновь в России стало известно 2 ноября. Она пересекла границу в Псковской области, где её и встретил Польшиков.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёву 4 ноября заметили в Твери. Её автомобиль — чёрный Rolls Royce — стоял возле здания, в котором находится звукозаписывающая студия.