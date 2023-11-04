Москва, 4 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. В подмосковной деревне Грязи у дома Аллы Пугачёвой заметили её концертного директора Елену Чупракову. Видео с кадрами возле дома певицы опубликовал РЕН ТВ.

Кадр из соцсети Елена Чупракова

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На вопросы журналистов, видела ли она Пугачёву, концертный директор не ответила. На кадрах видно, как Чупракова вышла из автомобиля и подошла к калитке. Затем она нажала на кнопку домофона, дождалась, когда ей откроют дверь и вошла на территорию особняка.

Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (признан в России иноагентом) покинули Россию весной 2022 года. Они проживали в Израиле. Сама певица периодически приезжала в Россию. Осенью 2022 года она забрала документы их детей Гарри и Елизаветы из гимназии и улетела из России. В мае этого года она прилетела на похороны своего друга — модельера Валентина Юдашкина.

Накануне в водитель Пугачёвой и опекун её внучатого племянника Игорь Польшиков отказался комментировать возвращение певицы в Россию. О её появлении вновь в России стало известно 2 ноября. Она пересекла границу в Псковской области, где её и встретил Польшиков.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёву 4 ноября заметили в Твери. Её автомобиль — чёрный Rolls Royce — стоял возле здания, в котором находится звукозаписывающая студия.