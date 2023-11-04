Варшава, 4 ноября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. На территории Польши после недавно состоявших выборов в парламент готовятся теракты. Об этом 4 ноября сообщил бывший польский президент Лех Валенса в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Piotr Drabik

«Не всё в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на всё, чтобы не отдать власть», — написал он.

По словам Валенсы, он намерен в ближайшее время подать правоохранителям заявление «о совершении преступления». Экс-президент также выразил надежду на то, что силовики смогут быстро и эффективно задержать злоумышленников.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября стало известно, что большинство на выборах в парламент Польши получила правящая в стране партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, которая набрала 35,38%. Оппозиционная «Гражданская коалиция» набрала 30,7% голосов, избирательный блок «Третий путь» — 14,4%, коалиция партий «Левые» 8,48% и коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» 7,17%.

При этом правящая PiS не набрала более половины голосов, в результате чего ей придётся формировать коалицию для создания нового правительства. Явка на выборы достигла 72,9%.

Президент Польши Анджей Дуда 26 октября заявил, что первое заседание Сейма (нижней палаты польского парламента) нового созыва состоится 13 ноября. Он также назвал двух кандидатов на пост премьер-министра республики: нынешнего главу правительства Матеуша Моравецкого и лидера оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Дональда Туска.