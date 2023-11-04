Москва, 4 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Украинские неонацисты ответят перед международным трибуналом за попытку провокации с «грязной» бомбой. Такое мнение 4 ноября высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинским неонацистам и их покровителям придется ответить за попытки совершить провокацию с подрывом так называемой «грязной» бомбы. Международный трибунал даст им оценку», — заявил он на выставке-форуме «Россия».

Эти преступления не будут иметь срока давности, подчеркнул Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о продолжении Киевом работ по созданию «грязной» ядерной бомбы и отправке на переработку партию облучённого топлива с Ровенской АЭС. Он указал, что Киев не уведомил Международное агентство по атомной энергии о его перемещении на площадку в Чернобыле, как утверждается, для захоронения.

Позднее в беседе с ИА Регнум член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько заявил, что Украине это нужно, чтобы получить возможность устроить провокацию против России и продемонстрировать готовность Запада нанести удар руками ВСУ не только по подконтрольным российским землям, но и по жителям восточноевропейских стран. По его словам, взорвать такой боеприпас ВСУ могут на территории Донбасса, но обвинить в этом Россию.