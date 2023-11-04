Москва, 4 ноября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Коллективный Запад планирует создать на границе России множество горячих точек, как на Украине, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 4 ноября во время лектория общества «Знание».

«В планы Запада входит создание по периметру наших границ горячих точек, подобных украинской», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что Россия, будучи великой державой, не оставляет без внимания подобные попытки. Он также сообщил, что цензура в западных странах скрывает успехи Москвы, потому что ей объявили беспрецедентную экономическую войну. Секретарь Совбеза подчеркнул, что блицкриг противника в этой войне провалился.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 8 сентября заявил, что конфликт на Украине спровоцировал Запад, пытаясь добиться сдерживания России. Он подчеркнул, что ситуация стала накаляться ещё в 2014 году, и уже тогда было понятно, что России нужно стремиться создавать технологический суверенитет.

Путин 3 ноября напомнил, что киевский режим развернул на подконтрольной территории преследование и уничтожение русского населения. В этой ситуации Россия не могла не защитить людей Крыма, Донбасса и Новороссии, добавил президент.