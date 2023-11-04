Санкт-Петербург, 4 ноября, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Десять человек стали участниками драки со стрельбой на Сенной площади в Санкт-Петербурге, двое попали в больницу с огнестрельными ранениями, сообщил 4 ноября РЕН ТВ.

Конфликт возник у рюмочной между двумя компаниями ночью накануне, 3 ноября. Между подвыпившими посетителями рюмочной завязалась потасовка.

В результате один из участников конфликта начал стрелять из своего травматического пистолета. Прогремело не менее четырёх выстрелов.

Затем участники конфликта отняли у стрелявшего пистолет и скрылись. Сотрудники полиции позже нашли этих людей и изъяли пистолет.

Два человека в результате оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Силовики задержали шестерых участников драки. По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве против уроженца Таджикистана, который 27 октября в Москве на остановке выстрелил в асфальт из травматического пистолета. С оружием он зашёл в автобус и выстрелил в салоне. Отрикошетив, пуля попала в женщину.

Поскольку мигрант оказал сопротивление полиции, уголовное дело возбудили также по статье о применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).