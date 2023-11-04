Санкт-Петербург, 4 ноября, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Группа петербургских подростков избила 12-летнего мальчика. Инцидент произошёл 25 августа на детской площадке. Одному из участников нападения 15 лет. Об этом сообщила полиция Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

К правоохранителям 1 ноября обратился отец пострадавшего. Он сообщил, что около 21:00 на детской площадке возле дома на Купчинской улице группа детей нанесла его сыну телесные повреждения.

«По факту произошедшего в отдел полиции был доставлен учащийся 9 класса, который пояснил, что 29 августа он со своим другом — гражданином одного из государств ближнего зарубежья находились на детской площадке, где произошел конфликт с 12-летним подростком», — рассказали в ведомстве.

Полицейские сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Они ведут поиск ещё одного фигуранта этого дела.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября петербургские правоохранители заключили под стражу двоих участников нападения на прохожих. Одному из них — уроженцу Узбекистана Рахимжону Турдиеву — суд избрал меру пресечения в виде ареста до 17 декабря. На аналогичный срок арестован второй фигурант по делу о нападении на прохожих. Он уроженец Челябинской области, на момент вынесения решения ему не исполнилось 18 лет.

Следствие сообщило, что они и другие лица нанесли множественные удары по голове и телу прохожему на Ленинском проспекте в период с 12 по 13 октября. Процесс избиения они снимали на видеокамеру, а в дальнейшем опубликовали запись в интернете.

3 ноября стало известно о задержании в Азербайджане Турала Мамедова — лидера банды блогеров, избивавших петербуржцев. Представитель городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашада Оруджова сказала, что российская сторона направила этот запрос соответствии с конвенцией.