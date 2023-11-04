Москва, 4 ноября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») передал Вооружённым силам России партию эффективных в боях с окопавшимся противником гранатомётов ГМ-94, автоматических гранатомётов АГС-30 и пистолетов-пулемётов ПП-2000. Об этом 4 ноября сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

Руслан Кривобок/РИА Новости Гранатомет магазинный ГМ-94

Уточняется, что «Высокоточные комплексы» поставили заказчику в рамках гособоронзаказа новую партию стрелкового оружия.

«Филиал КБП им. Академика А. Г. Шипунова — ЦКИБ СОО передал военным гранатомёты ГМ-94, АГС-30 и пистолеты-пулемёты ПП-2000», — говорится в сообщении.

Перед этим специалисты привели всё оружие к нормальному бою — откорректировали прицельные системы и провели тестовые стрельбы, а также проверили, отметили в пресс-службе.

В холдинге добавили, что входящий в эту партию оружия гранатомёт ГМ-94 востребован в зоне спецоперации для военных, которые ведут бои с окопавшимся противником.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября в центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, филиал тульского конструкторского бюро приборостроения, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») рассказали об изготовлении для спецназа ВДВ России партии новейших самозарядных снайперских винтовок МЦ-566. Изделие хорошо себя зарекомендовало в зоне спецоперации.

Пресс-служба «Высокоточных комплексов» 10 октября сообщила, что подразделения ВДВ получили очередную партию отремонтированных боевых машин БМД-2 и бронетранспортёров БТР-Д. Вся техника перед отправкой прошла все необходимые испытания на полигоне.