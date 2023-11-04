Москва, 4 ноября, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) откроет шоу «Портал в будущее» на Международной выставке-форуме «Россия», сообщили 4 ноября в пресс-службе выставки-форума.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ SHAMAN

Помимо SHAMAN, хедлайнерами шоу в 20:00 станут Лариса Долина, Юлианна Караулова, Наталья Подольская, Хибла Герзмава, Маша Шейх, Никола Мельников.

«Портал в будущее» — это наполненное эффектными трансформациями музыкальное произведение, специально написанное для праздника открытия Международной выставки-форума «Россия». Шоу соединит электронную и симфоническую музыку. Гости праздника на здании главной арки входа ВДНХ увидят настоящее футуристическое шоу о развитии России и её будущем.

На ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум «Россия». Посетителям представят экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке примут представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений. Мероприятие продлится до 12 апреля 2024 года. Вход будет бесплатным для всех посетителей. На весь период проведения выставки-форума «Россия» запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.

Президент России Владимир Путин в марте поручил в Москве провести международный экономический форум «Россия» в 2023–2024 годах. Согласно указу президента, форум проводят в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики. В мае у выставки-форума «Россия» появился собственный сайт.