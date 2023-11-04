Москва, 4 ноября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Россия впервые в истории опередила конкурентов по ракетно-ядерной отрасли. Об этом 4 ноября заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев во время выступления на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

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«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов, став обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия», — подчеркнул он.

Как отметил Патрушев, всё это гарантирует России безопасность на десятилетия вперед. Реализация стратегии национальной безопасности России способствовала сохранению стабильности в обществе и наращиванию потенциала во многих областях, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года российский лидер Владимир Путин заявлял, что укрепление и развитие армии остаётся безусловным приоритетом, а важнейшей задачей в этом направлении являетсяразвитие ядерной триады как ключевой гарантии безопасности страны. Позднее, 25 октября, ВС России отработали учебные задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Перед началом учений глава государства заслушал доклады главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Во время учений военнослужащие выполнили пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» и баллистической ракеты «Синева».