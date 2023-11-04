Москва, 4 ноября, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Западные советники в 1990-е годы хотели устроить в России хаос и ввести внешнее управление, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание» на выставке-форума «Россия».

Владимир Федоренко/РИА Новости Расстрел Дома Советов России из танков. 1993

«Иностранные советники, которые наводнили Россию, поощряли сепаратизм, навязывали долговые путы и кабальные международные обязательства», — рассказал Патрушев.

Он отметил, что в 90-е годы также использовали рычаги давления в виде агрессивного продвижения Североатлантического альянса (НАТО) на восток. Патрушев добавил, что тогда пропагандировали разного рода пороки для разложения духовных устоев. При этом разрушалась система образования и воспитания и велось деструктивное воздействие на российскую молодежь.

Как подчеркнул Патрушев, за десятилетия либеральных реформ Россия опустилась до уровня слаборазвитых стран едва ли не с полной утратой своего политико-экономического суверенитета. Россия в 90-е годы становилась слабой страной с бедностью, социальной несправедливостью, неспособностью содержать армию, платить зарплаты бюджетникам.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что в 1990-е годы страна утратила часть суверенитета. Он отмечал, что Россия в те годы была в достаточно слабом состоянии. По словам главы государства, она зависела от различного рода финансовых инструментов и механизмов. Президент даже говорил о том, что Россия в 90-е годы находилась в состоянии гражданской войны.