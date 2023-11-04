Москва, 4 ноября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Руководство киевского режима неизбежно ответит за такие свои преступления, как сожжение мирных протестующих в Доме профсоюзов Одессы, попытка уничтожения русского населения в Донбассе и гибель жителей Украины в братоубийственном конфликте. Об этом 4 ноября заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Иван Шилов ИА Регнум

«Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожженных заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне», — сказал он.

Патрушев подчеркнул, что на Украине есть здоровые силы, подавленные киевской неофашистской властью, однако ждущие своего часа, чтобы расплатиться с ней.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины ущемляли права русского населения на подконтрольных им территориях и начали его уничтожать, и потому Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Глава государства напомнил, что Киев начал истреблять всё русское на контролируемых им территориях.

Позднее в этот же день президент отметил, что, если бы к русским людям, языку и культуре на Украине относились нормально, то там бы не произошёл государственный переворот и не было бы никаких решений по Крыму в 2014 году.