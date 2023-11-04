Москва, 4 ноября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Указ об обязательной продаже валютной выручки, подписанный президентом России Владимиром Путиным, позволил стабилизировать курс рубля, сообщил 4 ноября министр финансов Антон Силуанов в ходе марафона общества «Знание».

Иван Шилов ИА Регнум

«Одна из причин повышенной инфляции — ослабление курса рубля. Сейчас мы приняли меры, указ президента вышел о том, что больше контроля за возвратом выручки экспортеров», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что благодаря ужесточению контроля за движением валюты курс рубля и дальше сохранится на установившемся уровне. Он также назвал задачей российских властей добиться предсказуемости колебания курса на валютном рынке.

Министр отметил, что невозможно не обращать внимания на курс доллара США, так как сохранился туризм в зарубежные страны и в Россию импортируют большое количество товаров. При этом он призвал стремиться к тому, чтобы можно было меньше обращать внимание на американскую валюту.

Согласно данным Центробанка России на 4 ноября, курс доллара США составляет 93,04 руб. 6 октября на торгах Мосбиржи стоимость американской валюты превысила отметку в 101 рубль впервые с 14 августа.

Путин 12 октября подписал указ, который на полгода обязал ряд экспортёров продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя документ, заявил, что он снизит возможности для спекуляций и сделает российский рынок прозрачнее.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 16 октября спрогнозировал, что курс российской валюты с период с 2024 по 2026 год будет находиться в пределах 90–92 рублей за доллар.