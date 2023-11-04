Вашингтон, 4 ноября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Американский журнал Time с 1970-х годов связан с Центральным разведуправлением США и регулярно выполняет «заказы» спецслужбы, среди которых недавняя разгромная статья о главе киевского режима Владимире Зеленском. Об этом заявил журналист Клейтон Моррис в блоге Redacted News на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

Репортёр рассказал, что журнал наравне с газетой The New York Times и телеканалом CBS получал финансирование, а вместе с ними и указания от разведывательного ведомства. Моррис задался вопросом, зачем журнал Time неожиданно пишет о «реальной, мрачной картине ситуации на Украине». Журналист сделал предположение, что поддерживаемый ЦРУ журнал может готовить общество «для чего-то неприятного».

Помимо этого он заявил, что автор скандальной публикации о Владимире Зеленском Саймон Шустер заполучил доступ к его ближайшему окружению. Зеленского, по слова Морриса, показали как неуравновешенного и оторванного от реальности политика, который верит в окончательную победу Украины, что вызывает беспокойство у его некоторых советников.

«Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это», — отмечено в той статье.

В опубликованной 30 октября статье Шустер сообщил, что ему рассказали о тяжёлом моральном состоянии Зеленского, который вернулся из США злым. Он добавил, что украинский лидер даже перестал шутить, хотя раньше делал это постоянно.

На Украине ответили на скандальную статью американского журнала. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, сказал, что материал является всего лишь мнением журналиста. Также Подоляк возмутился ссылкой в статье на анонимные источники.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сравнил фотографию Зеленского на обложке журнала Time с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером незадолго до его гибели. Также Джонсон напомнил, что год назад лидера киевского режима это издание называло человеком года и сравнивало с Уинстоном Черчиллем.