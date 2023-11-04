Нижний Новгород, 4 ноября, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Знакомые братьев-мигрантов, избивших семиклассника в нижегородской школе, рассказали об их поведении. Как оказалось, случай в школе был далеко не единственным, указывающим на их горячий нрав.

Иван Шилов ИА Регнум

Соседка братьев по району поделилась, что они дрались не только в школе, но и часто задирали сверстников просто на улице. Особое внимание они уделяли и девушкам.

«Очень часто приставали к девушкам, хватали их. Если девушка не давалась, то они её оскорбляли», — рассказала женщина MK.RU.

Братья не меняли своё поведение даже после жалоб на них. При этом, как отметила соседка, один из них был агрессивным, второй более спокойным, но всё равно поддерживал брата. По её словам, они не дружили с другими мигрантами по национальному признаку и неплохо учились.

«Выполняли все задания и посещали уроки. С ребятами из класса дружили. Родители следили за их учёбой», — рассказала их школьная учительница.

Как сообщало ИА Регнум, о конфликте стало известно 28 октября, когда в соцсетях появилось видео, на котором восьмиклассник избивает семиклассника. Подросток несколько раз ударил его и схватил за горло. В МВД отметили, что причиной конфликта стала личная неприязнь якобы из-за того, что семиклассник в свою очередь перед этим обидел пятиклассника.

После инцидента семью братьев выдворили из России. Как выяснилось при проверке, родители обидчиков находятся в стране в нарушение миграционного законодательства: отец не встал на учёт, а мать не выехала из страны по истечении установленного срока пребывания. Их сыновья также не состоят на миграционном учёте. Сейчас семья находится в Центре временного содержания иностранных граждан.