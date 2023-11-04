Москва, 4 ноября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Чудотворную Казанскую икону вернут в Казанский собор на Красной площади, куда она и предназначалась изначально, сообщил 4 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Олег Варов/РИА Новости

«Икона, которая сегодня находится у нас здесь, которая является чудотворной, будет возвращена в Казанский собор», — сказал патриарх.

Ранее, 4 ноября, предстоятель Русской православной церкви заявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Он заявил, что экспертиза подтвердила принадлежность иконы к XVI веку.

Икона явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. По словам Патриарха Кирилла, в последние годы икона хранилась в патриаршей резиденции в Переделкине среди других икон в складском помещении. Известно, что в 1612 году князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин взяли икону Казанской Божией Матери с собой в поход против польско-шведских интервентов.

В России 4 ноября православные отмечают праздник — чудесное явление образа Божией Матери Казанской.