Вашингтон, 4 ноября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Предстоящая зима может стать для украинской армии злейшим врагом. Такое мнение 2 ноября высказала обозреватель американского журнала The National Interest Марина Мирон.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

По словам эксперта, некоторые из дронов, например, небольшие разведывательные DJI Mavic, сложнее использовать в условиях низких температур, ветра или снега.

Наступление холодной погоды также снизит возможности передвижения и использования тяжёлой техники, повысит риск обморожений и может негативно отразиться на моральном духе ВСУ, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября экс — агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что с наступлением холодов ВСУ не смогут выстоять против Вооружённых сил России. По словам эксперта, когда наступит мороз, российские войска могут перейти на другую сторону Днепра.

В результате этого киевский режим, уверен Макговерн, может в ближайшие месяцы потерпеть окончательное поражение