Москва, 4 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова доставили в Таганский суд, сообщил источник РЕН ТВ.

Кадр из видео Аяз Шабутдинов

По его данным, в суде состоится заседание, на котором бизнес-тренеру будет избрана мера пресечения по делу о мошенничестве.

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Ранее, 4 ноября, Прокуратура Москвы сообщила, что 32-летнему блогеру предъявили обвинение в совершении восьми преступлений по делу о мошенничестве. Свою вину Шабутдинов не признал. Сообщалось, что суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу.

Аяз Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности получения высокого дохода благодаря образовательным программам, цены на которые начинались от 100 тыс. до 1,9 млн рублей.

Блогера с 1,9 млн подписчиков в соцсетях задержали в Москве 3 ноября. Позднее в отношении блогера возбудили уголовное дело. Правоохранители провели обыск в его квартире. Там они нашли пачки денег.