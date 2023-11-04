Белгород, 4 ноября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Минобороны 4 ноября сообщило о неудавшейся попытке ВСУ атаковать территорию России с помощью дрона самолётного типа. Беспилотник уничтожили российские силы ПВО над Белгородской области.

Минобороны РФ/ТАСС

Попытку террористической атаки украинская сторона предприняла в 11:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщило Министерство обороны.

Минобороны России сообщило утром 4 ноября о двух попытках ВСУ атаковать российскую территорию. Обе они не удались благодаря работе дежурных сил ПВО ВС России.

За ночь 4 ноября российские силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА, следовавших в сторону России. Их сбили над Курской и Белгородской областями.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку нанести удар с помощью двух бесплотников в 09:00 мск. Оба российские силы ПВО уничтожили над Курской областью.