Москва, 4 ноября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на предложение о поддержке работников культуры, работающих на селе, во время встречи с членам Общественной палаты. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 ноября заявил заместитель председателя комиссии ОП по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский.

Фото предоставлено Павлом Покровским

Российский лидер 3 ноября встретился с членами нового состава Общественной палаты. Встреча состоялась в рамках итогового форума «Сообщество» в зале Жукова в музее Победы на Поклонной горе. Аудитория состояла из членов ОП РФ и председателей палат всех субъектов страны. В ходе мероприятия российский лидер затронул ряд важных внутренних вопросов, так и высказался относительно событий мировой повестки.

«Президент принимал решения сходу, благодаря чему у нас появятся новые учреждения культуры и образования именно там, где их сегодня так ждут. На предложение о поддержке работников культуры, работающих на селе, прозвучавшее от моего коллеге по комиссии по культуре, был дан не только положительный ответ, но и предложение закрыть дефицит недостающих средств, то есть появилась конкретная цифра поддержки», — рассказал Покровский.

Он добавил, что глава государства также в режиме реального времени удовлетворил просьбу его коллеги участвовать в корректировке ПДД.

Покровский отметил особую атмосферу этой встречи: душевная, по-домашнему теплая. Глава государства поприветствовал участников коротким выступлением, после чего продолжил работу в формате «вопрос-ответ». Как подчеркнул зампредседателя комиссии ОП по культуре, многие вопросы звучали более длинными, чем лаконичные, сконцентрированные по мысли ответы президента, что несомненно говорит о погруженности Путина в проблематику.

«Эмоции от встречи — это мой президент, понимающий, умный, глубокий и, конечно, любящий и страну, и её людей», — сказал Покровский.

Он добавил, что эта встреча показала ему и его коллегам, что делается очень нужное дело, по сути формируется комфортное «завтра» России в ревущие годы, которых не было никогда в российской истории.

Как сообщало ИА Регнум, во время встречи Путин заметил, что многие члены Общественной палаты находятся под санкциями и поблагодарил участников за их гражданскую позицию и за то, что они с пониманием относятся к тому, что происходит.

На встрече поднимались, в частности, вопросы экономики и специальной военной операции. В этой связи Путин заявил, что Россия в настоящее время защищает свои морально-нравственные ценности, культуру, язык, помогает это сделать и жителям Новороссии. Также президент призвал сосредоточиться на внутренней повестке страны и в первую очередь решать стоящие перед ней задачи. Он отметил важность улучшения демографической ситуации и внутриполитического укрепления.

Первый зампредседателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов заявил корреспонденту ИА Регнум, что Общественная палата получила от Путина важные ориентиры. Он отметил, что глава государства вёл откровенный диалог, в ходе которого стало понятно, что его заинтересовали некоторые проекты и предложения общественников.