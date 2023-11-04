Киев, 4 ноября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Украинская генпрокуратура 4 ноября предъявила заочные обвинения патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Главу РПЦ обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщила генпрокуратура Украины в своём Telegram-канале.

Алексей Колчин ИА Регнум Патриарх Кирилл

«При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора главе РПЦ [патриарху Кириллу] предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдании действий РФ», — сообщили в прокуратуре.

Ведомство заявило, что патриарх Кирилл одним из первых публично поддержал специальную военную операцию на Украине и что глава РПЦ «входит в ближайшее окружение» российского высшего военно-политического руководства.

Главу РПЦ украинская сторона также обвинила в «распространении пропаганды» через представителей Украинской православной церкви. Патриарх Кирилл во время проповедей транслирует позицию Кремля, заявила украинская генпрокуратура.

Патриарх Кирилл 12 сентября в проповеди после литургии в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге призвал православных защищать Россию, как Александр Невский и Пётр Первый. Он заявил, что Россия должна выйти победительницей в борьбе с силами зла, ополчившимися против неё.

Глава РПЦ не раз публично осуждал политику Киева по захвату храмов УПЦ. В середине июля в связи с попыткой киевских властей захватить Киево-Печерскую лавру он обратился к главам поместных православных церквей и попросил поддержки в тяжёлое для православного народа Украины время.

Президент России Владимир Путин 3 ноября присудил главе РПЦ премию за вклад в укрепление единства нации, приурочив её к Дню народного единства.