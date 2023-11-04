Новосибирск, 4 ноября, 2023, 11:55 — ИА Регнум. Новосибирские врачи провели операцию по спасению мужчины, которому вилы прошли сквозь голову. Операция при участии хирургов и спасателей прошла в одной из больниц в Заельцовском районе города. Медикам пришлось продемонстрировать весь уровень профессионализма и точность действий, чтобы провести такую особую и уникальную, как отмечено, операцию. Об инциденте рассказал Telegram-канал Муниципальной аварийно-спасательной службы города.

МАСС г. Новосибирск

«Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы. Необходимо было выполнить задачу по распилу и разъединению зубьев инструмента», — сообщили спасатели.

Выполнив свою часть работы, специалисты передали мужчину 1971 года рождения хирургам для проведения дальнейших работ.

По информации местного издания VN, мужчине вонзили вилы в голову на одной из городских улиц. Новосибирский СК изучает материалы уголовного дела.

Как сообщало 1 ноября ИА Регнум, уфимские спасатели из шахты лифта высвободили молодого человека, который уснул в вентиляционном коробе. 21-летний мужчина поднялся из застрявшего лифта по шахте до 12 этажа. Он был в лифте, направляясь в гости к другу, но между 7 и 8 этажами лифт застрял.

Сообщается, что он выбил плафон освещения и вылез на крышу кабины лифта. По направляющим противовеса мужчина добрался до 12-го этажа, где забрался в боковой вентиляционный короб. Ему на помощь пришёл его друг, забеспокоившись долгим отсутствием товарища. Он позвонил в экстренные службы, а спасатели нашли 21-летнего молодого человека спящим в венткоробе.