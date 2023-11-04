Москва, 4 ноября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дисквалифицировала на один матч регулярного чемпионата главного тренера санкт-петербургского клуба СКА Романа Ротенберга за публичные комментарии по поводу действий судей во время игры его команды с омским «Авангардом». Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба КХЛ.

Григорий Сысоев/РИА Новости Роман Ротенберг

Уточняется, что после матча с «Авангардом» главный тренер СКА высказал публичные комментарии по поводу судейства во встрече, что «стало повторным нарушением спортивного регламента» лиги.

«В соответствии с этим на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», — говорится в сообщении.

Следующий матч регулярного чемпионата КХЛ СКА проведёт вечером 4 ноября с подмосковной командой «Витязь».

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Ротенберг заявил, что форвард СКА Иван Зинченко мог умереть из-за действий судей в матче с «Авангардом». По словам главного тренера петербуржцев, во время драк на льду судьи должны разнимать игроков, однако во время инцидента с участием Зинченко и нападающего «Авангарда» Марка Вербы этого, по его мнению, не сделали.

Матч регулярного чемпионата КХЛ с участием СКА и «Авангарда» состоялся 2 ноября в санкт-петербургском «Ледовом дворце» и закончился победой гостей со счётом 3:5. Эта победа над СКА стала для омской команды первым победным матчем на домашнем льду петербуржцев с 2018 года.