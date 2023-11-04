Благовещенск, 4 ноября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Более ста российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ, ожидая возвращения в Благовещенск, сообщили 4 ноября в Минэкономразвития и внешних связей Амурской области.

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«В связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур <…> ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск — Хэйхэ 4 ноября остается непростой», — говорится в сообщении.

Россиян попросили сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку. Перевозкой туристов занимается одно судно на воздушной подушке. Ещё одно судно планируют вывести на линию 5 ноября.

В ведомстве отметили, что туроператоры окажут туристам поддержку, а в случае необходимости разместят в гостинице. В связи со сложившейся обстановкой министерство настоятельно рекомендовало российским туристам в период выходных и праздников воздержаться от покупки билетов и путешествия в Хэйхэ.

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Как сообщало ИА Регнум, механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем запустили с 1 августа. Для индивидуальных туристов в Москве и Санкт-Петербурге открыли визовые центры. При этом некоторые категории граждан России, включая туристов, освободили от биометрии для получения визы в Китай. Эти послабления будут действовать до конца 2023 года.

Консул-атташе Китая в Казани Чэнь Божуй заявил в августе, что для российских туристов могут в перспективе отменить визы в Китай. Он отметил, для того, чтобы это реализовать, нужно решить некоторые вопросы, касающиеся безопасности и мигрантов.