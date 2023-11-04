Москва, 4 ноября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России ночью уничтожили четыре беспилотника украинской армии в небе над Белгородской и Курской областями. Об этом 4 ноября сообщили в Министерстве обороны.

Минобороны РФ/ТАСС

Уточняется, что украинские военные применили для атак в ночь на 4 ноября дроны самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим регулярно пытается атаковать объекты на российской территории с использование дронов, направляя их через пограничные с Украиной регионы России. Так, 3 ноября российские силы ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Для атаки вновь использовался беспилотник самолётного типа.

Утром того же дня в военном ведомстве заявили о сбитом на Белгородской областью: украинском беспилотнике. Дрон сбили примерно 07:10 в мск.

Минобороны вечером 2 ноября также сообщило об уничтоженном в небе над Белгородской областью БПЛА украинкой армии. Попытку теракта удалось пресечь около 23:45 мск.

Ранее в этот же день ВСУ совершили попытку атаку на Энергодар во время ротации экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), следящих за ситуацией на Запорожской АЭС (ЗАЭС). В ходе неё российские силы ПВО перехватили девять украинских беспилотников. В Минобороны обвинили Киев в попытке создать этой атакой угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 2 ноября заявила, что Украина продолжила играть с огнём, совершив массированную атаку дроном на Энергодар во время ротации экспертов МАГАТЭ. Дипломат подчеркнула, что российская сторона призывает МАГАТЭ при ротации пользоваться только российской территорией, чтобы не ставить под угрозу жизни и здоровье россиян и своих специалистов.