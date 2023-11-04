Москва, 4 ноября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Профессор Академии военных наук и член нескольких созывов Общественной палаты Башкирии Сергей Ширинкин скончался в холле гостиницы «Азимут» на Смоленской улице в Москве. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео Сергей Ширинкин

Трагедия произошла 2 ноября, когда 71-летний общественник находился в Москве в гостинице «Азимут» на Смоленской улице. Администратор заметила, как Ширинкину стало плохо в холле гостиницы. Мужчина упал и сильно ударился головой.

«Свидетельница пояснила, что увидела мужчину, который пытался жестами попросить помощи, мотая головой и направился в сторону лифта. Она позвала на помощь. Мужчина стал синеть, и упал на пол. Сотрудники гостиницы вызвали скорую и пока она ехала, сама пытались ему помочь», — рассказал собеседник агентства.

Но прибывшие на место медики, могли лишь констатировать смерть. Причину смерти позже определит судебно-медицинская экспертиза.

Сергей Ширинкин родился 8 июля 1952 года. Он был полковником в отставке, профессором Академии военных наук, участником нескольких созывов Общественной палаты Республики Башкортостан. С 1983 года он был членом Общества «Знание» несколько лет был председателем Правления Общества «Знание» Республики Башкортостан. Сергей Алексеевич входил в состав республиканского совета ветеранов. Он был удостоен званий Почетный работник высшего профессионального образования, награды Общества «Знание» — медали им. академика Артаболевского, им. М. В. Ломоносова, «Просветитель России» III степени и других медалей.