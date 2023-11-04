Москва, 4 ноября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Двукратный чемпион Олимпийских игр Олег Протопопов скончался 31 октября во сне в городе Интерлакене (Швейцария). Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на журналиста и двукратного чемпиона Германии Зеппа Шёнмецлера.

Лев Носов/РИА Новости Олег Протопопов

«Как сообщил немецкий журналист Зеппа Шёнмецлер из издания «Eissport-magazin», в последнее время Олег Алексеевич жил в Интерлакене. Он умер спокойно, во сне», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября издание Skating Lesson сообщило, что Протопопов умер на 92-м году жизни в Швейцарии. Отмечалось, что вклад фигуриста в спорт никогда не забудут.

Спортсмен уехал из Советского Союза в 1979 году на показательные выступления в Швейцарию, где вместе со своей супругой и партнёршей Людмилой Белоусовой попросил политического убежища.

В 1995 году супруги получил швейцарское гражданство, после чего они обосновались в местечке Гриндельвальд. Белоусова ушла из жизни в сентябре 2017 года в возрасте 81 года.

Протопопов и Белоусова дважды выигрывали Олимпиаду (1964, 1968), также в их активе четыре золотые награды чемпионатов мира и Европы, три серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств и четыре серебряных медали европейских первенств. Фигуристы придумали и исполнили многие элементы, впоследствии вошедшие в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.