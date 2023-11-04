Вашингтон, 4 ноября, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Официальные лица США сообщили, что ожидают перемен на Ближнем Востоке, и о рассказали о планах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти к новому этапу военных действий в секторе Газа, предполагающем снижение количества авиаударов, сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Официальные лица Соединённых Штатов ожидают в ближайшие дни нового этапа войны между Израилем и ХАМАС, в ходе которого Израиль уменьшит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на более тактических наземных операциях», — сообщил канал.

Высокопоставленный представитель американской администрации рассказал, что по этому поводу говорят в Белом доме. По его данным администрация президента США Джо Байдена ожидает, что ВВС Израиля снизят количество ударов. Действия больше сосредоточатся «на земле», полагают в Вашингтоне.

Американская сторона отмечает, что ЦАХАЛ направит больше сил на расчистку обширной сети подземных туннельных комплексов, из которых осуществляет атаки палестинское движение ХАМАС.

Упомянутый выше американский представитель ответил также на вопрос о том, когда власти США сочтут необходимым призвать к прекращению огня. По его словам, такой необходимости в Белом доме не видят.

«Террористическая группа захватывает 200 заложников, убивает 1400 человек и скрывается под туннелями, включая лидеров. «Перемирие» — это не то слово, которое можно использовать», — добавил он.

Он также сообщил, что Вашингтон активно призывают израильскую сторону к введению так называемых гуманитарных пауз. При этом власти США транслируют Израилю позицию, согласно которой израильтяне, имея право защищать себя, должны придерживаться международных гуманитарных законов.

«Думаю, прекращение огня зависит от того, будут ли израильтяне чувствовать себя в безопасности, имея гарантии, что подобное не повторится», — резюмировал американский чиновник.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. ЦАХАЛ осуществляет удары по Газе, где находятся подразделения ХАМАС. В конце октября израильская армия начала наземную операцию.

Пресс-служба ЦАХАЛ 4 ноября сообщила, что за одну ночь уничтожила десятки членов ХАМАС в южной части Газы. Израильские военные отметили, что использовали бронетанковые и инженерные войска. При этом авиаудары ЦАХАЛ по Газе продолжаются.