Москва, 4 ноября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об обнаружении подлинника чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Патриарх заявил об этом перед началом божественной литургии в Успенском соборе Кремля. Икона была в руках у двух священнослужителей.

Виталий Аньков/РИА Новости

Патриарх сообщил, что экспертиза подтвердила принадлежность иконы к эпохе, в которую чудотворный образ и создали.

«И поскольку эта икона является как бы точной, точнейшей копией той созданной иконы, то совершенно очевидно, что не могло быть в то время создано две одинаковых иконы и что речь идёт о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились. Это событие можно отнести к историческим событиям», — заявил глава Русской православной церкви.

Он добавил, что решение объявить об этом в храме далось ему нелегко. Но он посчитал нужным, что утаивать это невозможно и об этом событии должен узнать российский народ и весь мир.

В эту субботу, 4 ноября, в России отмечаются два праздника — чудесное явление образа Божией Матери Казанской, произошедшее в 1579 году, и День народного единства.

В XVI веке девятилетней Матроне, дочери стрельца Данилы Онучина, во сне явилась Божия Матерь и попросила раскопать её образ под пепелищем. Девочка рассказала родителям сон, но те не придали этому значения. Сон повторился ещё два раза, и тогда все убедились в реальности происходящего. Под сгоревшим домом обнаружили образ Божией Матери, написанный на кипарисовой доске и названный впоследствии Казанским по месту его обретения. Саму икону тогда отправили в Москву. На этом месте сейчас стоит женский монастырь.

В 1612 году князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин взяли икону с собой в поход против польско-шведских интервентов. Москву удалось освободить от захватчиков, а в честь этого исторического события в 2005 году в России появился праздник, именуемый Днём народного единства.