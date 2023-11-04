Киев, 4 ноября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Об этом 4 ноября сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

IMAGO/PETR STOJANOVSKI/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Сегодня в Киев прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен», — написал он.

По словам депутата, глава ЕК должна выступить в Верховной раде.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз с начала российской спецоперации передал Киеву порядка 90 млрд евро помощи, включая 27 млрд евро в виде оружия и боеприпасов для украинских войск. Глава ЕК также вновь призвала к наращиванию антироссийских санкций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 3 ноября, что план Евросоюза по дальнейшему финансированию Украины оказался провальным. Он отметил, что руководство ЕС всё ещё считает, что Киев может победить в конфликте с Россией, а Запад уверен, что сможет сменить российское руководство.