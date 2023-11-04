Вашингтон, 4 ноября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе мирных переговоров придётся смириться со сдачей территорий России. Такое мнение 3 ноября высказал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Любителям Украины это не понравится. Нам придётся каким-то образом договориться с Россией о прекращении боевых действий, а это означает то, что они смогут оставить себе территории», — сказал он.

По словам эксперта, Вашингтон уже начал соглашаться с таким вариантом развития событий. Дэвис отметил, что украинская армия уже не сумеет каким-либо образом повлиять на ситуацию в зоне боевых действий, несмотря ни на какие вливания денег и оружия со стороны США и союзников.

Западные страны уже начали подталкивать Киев к тому, что ему придётся отказаться от территорий для заключения мира, добавил Дэвис.

«Зеленскому придётся с этим смириться, поскольку альтернативы просто нет. Он не может изменить действительность, чтобы получить то, чего он хочет, поскольку условия просто этого не позволяют», — заключил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября телеканал NBC сообщил, что чиновники из США и ЕС уже начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией, а также то, чем Киев готов пожертвовать ради достижения мира. Отмечалось, что западные чиновники обеспокоены тем, что украинский конфликт, как они считают, зашёл в тупик.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 14 октября заявил, что Зеленский на переговорах с Москвой отдаст часть территорий, включая Одессу и Харьков. Эксперт подчеркнул, что Россия не изменила своих условий для завершения конфликта — Украина должна быть нейтральной.