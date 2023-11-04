Москва, 4 ноября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности своего помощника. Соответствующее распоряжение правительства появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

Илья Питалев/РИА Новости Игорь Артемьев

«Освободить Артемьева Игоря Юрьевича от должности помощника председателя правительства», — следует из документа.

В нём также отмечается, что Артемьева освободили от должности по его просьбе.

Игорь Артемьев родился 27 ноября 1961 года в Ленинграде. В 1990–1993 годах он был депутатом Ленинградского городского Совета народных депутатов. Позднее с 1996 по 1999 год занимал пост первого вице-губернатора Санкт-Петербурга и возглавлял комитет финансов городской администрации. Затем с 2004 года он возглавлял Федеральную антимонопольную службу (ФАС), а в 2020 году Мишустин назначил его на пост помощника председателя правительства.

Артемьев удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью П. А. Столыпина. Также он отмечен Почетной грамотой правительства России.