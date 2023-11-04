Москва, 4 ноября, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бизнесмена из Сочи Рубена Татуляна, следует из базы розыска ведомства.

Валерий Левитин/РИА Новости Рубен Татулян

«Татулян Рубен Альбертович разыскивается по статье УК», — указывается в базе ведомства.

При этом по какой именно статье его разыскивают не сообщается. В карточке также говорится, что разыскиваемый имеет дипломатический паспорт, выданный в Абхазии в 2020 году.

В 2014 году Forbes включило бизнесмена в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи. Помимо этого, в 2017 году Рубен Татулян и две его компании попали под американские санкции.

По информации источника «112», Татуляна могут разыскивать в связи с махинациями при строительстве торговых центров, жилых комплексов и отелей. Сообщается также, что предположительно, он находится за границей.

В начале сентября источник «Известий» сообщил, что в конце августа у Татуляна прошла серия обысков по делу о многомиллиардных хищениях в сфере землепользования. Его подозревали в мошенничестве при строительстве в Сочи торговых центров и жилкомплексов. Обыски также прошли в офисе бизнесмена Андроника Мумджяна, который, по версии следствия, может быть связан с незаконными махинациями.

Как сообщало ИА Регнум, в мае МВД объявило в розыск бывшего профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Константина Сонина. Известно, что с 2014 года он проживает в США и преподаёт в Чикагском университете.

Кроме того, 12 октября МВД объявило в розыск бизнесмена украинского происхождения Эдуарда Шифрина по уголовной статье. Бывший совладелец украинских металлургических заводов в октябре 2016 года получил гражданство России.