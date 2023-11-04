Курск, 4 ноября, 2023, 09:56 — ИА Регнум. ВСУ безуспешно попытались атаковать российскую территорию беспилотниками утром 4 ноября. Дроны сбили над территорией Курской области российские силы ПВО, сообщило Минобороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Атаку ВСУ осуществили в 09:00 мск. В сторону России следовали беспилотники самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.

Минобороны сообщило утром 4 ноября о четырёх уничтоженных за минувшую ночь украинских беспилотниках, пытавшихся атаковать территорию России.

Российские силы ПВО сбили дроны самолётного типа над Курской, а также над Белгородской областями.