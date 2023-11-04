Вашингтон, 4 ноября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Проводимая президентом США Джо Байденом на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке политика может не дать ему победить на выборах. Об этом 4 ноября заявил экс-сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

Gage Skidmore Джо Байден

«Игнорирование президентом Байденом страданий арабов может стоить ему президентского поста», — сказал он в беседе с «РИА Новости», говоря о позиции Байдена по отношению к Израилю и происходящему в секторе Газа.

Экс-сенатор подчеркнул, что мусульманская община американского штата Мичиган уже отвернулась от действующего главы Белого дома, что может обернуться поражением Байдена на президентских выборах в США в 2024 году.

«Если Байден потеряет Мичиган, он может проиграть выборы», — пояснил Блэк.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября национальный мусульманский демократический совет США (NMDC) выдвинул Байдену ультиматум на использование его влияния на Израиль с тем, чтобы до 1 ноября прекратить боевые действия в Газе.

В NMDC подчеркнули, что в противном случае действующий американский лидер потеряет поддержку большинства мусульманских избирателей на предстоящих выборах.

Палестинское движение ХАМАС 3 ноября заявило, что ответственность за удар армии Израиля по центру размещения беженцев в Газе лежит на Вашингтоне и Байдене. По информации информагентства WAFA, в результате удара ЦАХАЛ по центру размещения беженцев, расположенному в школе Газы в районе Аль-Сафтави, погибло несколько десятков человек.