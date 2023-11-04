Тель-Авив, Израиль, 4 ноября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Израильские военные ликвидировали в секторе Газа в ночь на 4 ноября десятки членов палестинского движения ХАМАС, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

«Наземная операция продолжается, военнослужащие Армии обороны Израиля [в ночь на 4 ноября] уничтожили десятки террористов и разрушили террористическую инфраструктуру ХАМАС», — заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Уточняется, что израильтяне провели ночной рейд на юге Газы, задействовав при этом бронетанковые и инженерные войска.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в Газе в конце октября. Наземная операция стала продолжением «Железных мечей» — ответных действий ЦАХАЛ на атаку ХАМАС 7 октября.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари 3 ноября сообщил, что армия с начала боевых действий ликвидировала в Газе десять высокопоставленных полевых командиров ХАМАС. По его словам, палестинских командиров израильтяне преследуют «на земле и под землёй».