Москва, 4 ноября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. На сайты выставки-форума «Россия» была произведена массированная хакерская атака с территории Украины и стран Запада. Об этом сообщила пресс-служба дирекции выставки.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Сайты международной выставки-форума «Россия», которая открывается сегодня на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке емкостью не менее 0,5 Tb/s», — процитировало сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что кибератаку произвели через подконтрольную botnet-сеть, которая расположена территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных России стран.

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