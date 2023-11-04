Вашингтон, 4 ноября, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Фотография главы киевского режима Владимира Зеленского на обложке журнала Time схожа с видом лидера нацистской Германии Адольфом Гитлером перед его гибелью. Такое мнение 3 ноября высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«На этой неделе вы видели обложку журнала Time, на которой Зеленский изображён в образе Адольфа Гитлера в последние дни его жизни в своём бункере», — заявил эксперт.

Он напомнил, что всего лишь год назад западные СМИ называли главу киевского режима следующим Уинстоном Черчиллем или даже человеком года по версии журнала.

Скриншот из социальной сети

По словам эксперта, Киев недооценил мощь России и теперь стал постепенно понимать, что проигрывает в конфликте и может многого лишиться в ближайшее время, а сам Зеленский в ходе своих выступлений пытается продолжать сохранять иллюзию того, что ситуация находится под контролем.

«Теперь Зеленский — пустышка, он никому не нужен, и делает такие заявления, чтобы привлечь к себе внимание», — добавил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленского презирают на Западе. По словам эксперта, киевский режим уже проиграл в конфликте с Россией из-за колоссальных потерь украинской армии.

Телеканал NBC 3 ноября сообщил, что чиновники США и ЕС начали обсуждать с Киевом возможность проведения мирных переговоров с Россией, а также то, чем он готов пожертвовать для достижения мира. По утверждению источников телеканала, это обсуждение начали уже в октябре в ходе заседания контактной группы по Украине.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 2 ноября заявил, что западные страны делают ставку на главкома ВСУ Валерия Залужного, готовя его на замену Зеленскому. По его словам, именно поэтому в СМИ Запада появляются заявления военачальника с адекватной оценкой состояния дел на в зоне боевых действий.