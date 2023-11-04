Вашингтон, 4 ноября, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Американский суд в ходе процесса о пересмотре итогов президентских выборов в США временно снял наложенные на бывшего президента страны Дональда Трампа ограничения. Об этом 3 ноября сообщило агентство Associated Press.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«В пятницу федеральный апелляционный суд временно отменил судебный запрет… в отношении Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что судебные прения по этому делу должны состояться 20 ноября. В окружном суде Вашингтона ведётся рассмотрение дела о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги выборов президента в 2020 году. Штурм Капитолия, состоявшийся 6 января 2021 года, рассматривается как один из эпизодов дела.

Издание Politico в начале ноября сообщило, что судья из суда американской столицы запретила Трампу словесные нападки на прокуроров, свидетелей и сотрудников суда, принимающих участие в рассмотрении дела.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал переизбрание Трампа на пост президента США в 2024 году «катастрофой для всей Европы». По его словам, бывший американский лидер не заинтересован в сотрудничестве с НАТО и предпочитает Россию Украине.

Трамп 24 октября обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в разжигании вооружённых конфликтов в мире. По его словам, именно действия нынешнего американского лидера привели к обострению ситуации в Израиле и кризису на Украине.