Берлин, 4 ноября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Инцидент в ходе саммита министров стран Евросоюза, в ходе которого глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман совершил неудачную попытку поцеловать свою коллегу из ФРГ Анналену Бербок, прокомментировали 4 ноября читатели немецкого журнала Focus.

Кадр из видео

Пользователи по-разному отреагировали на произошедшее. Большинство восприняло инцидент с юмором или раскритиковало главу МИД ФРГ, однако часть читателей поддержала Бербок.

«Есть только одно объяснение: человек был пьян», — пошутил читатель с ником Andreas Schulz.

«Он точно был пьян», — поддержала его пользователь Didi Powermann.

«Мне это кажется на самом деле немного преувеличенным. В конце концов, госпоже Бербок достаточно было повернуться на 360 градусов (знаменитая оговорка министра, перепутавшей разворот на 180 и 360 градусов. — Прим. ред.), и ничего бы не произошло! В качестве альтернативы она могла бы объявить войну Хорватии. В этом она и раньше была хороша!» — сыронизировал volker. everts.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3843905" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«С более дешёвым визажистом и меньшим количеством укладок госпожа Бербок (намёк на скандал с большими тратами главы МИД ФРГ на визажиста и парикмахера. — Прим. ред.), возможно, не кружила бы голову старым мужчинам, вместо этого можно было бы сосредоточиться на политике. Иногда плохой внешний вид является преимуществом», — указал Stefan Schranz.

«Плохой вкус», — высказался читатель Rocco Steiner.

«Со стороны министра это был запретный шаг. Но и здесь множество неприятных комментариев. <…> В эти невероятно трудные времена госпоже Бербок приходится выполнять работу, требующую большого такта. И она делает это очень хорошо», — поддержала главу МИД ФРГ Angela Hoppe.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября немецкая газета Bild сообщила, что Грлич-Радман неудачно попытался поцеловать коллегу из ФРГ на саммите глав МИД стран ЕС в Берлине. Издание также опубликовало фотоснимок скандального эпизода.

Глядя на снимок, может возникнуть впечатление, что глава МИД Хорватии тянется к губам Бербок, которая пытается от него отвернуться. В окружении главы МИД ФРГ заявили, что «речь шла о неуклюжей попытке быстро поприветствовать друг друга». Хорватский министр принёс свои извинения за произошедшее, отметив, что просто хотел поприветствовать Бербок «по-человечески».