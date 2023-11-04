Южно-Сахалинск, 4 ноября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. На Сахалине 4 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщили в региональном филиале Единой геофизической службы РАН.

Katya Tyapkina

«Землетрясение магнитудой 3,8 зарегистрировали сейсмологи 4 ноября в 13:18 (5:48 мск) на юге Сахалина», — сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова агентству «РИА Новости».

Она уточнила, что эпицентр землетрясения находился в 20 км на северо-запад от самой южной точки Сахалина — мыса Крильон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 15 км.

Как сообщало ИА Регнум, вечером накануне, 3 ноября, землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала. Эпицентр располагался в 36 км на юго-восток от города Джумла (Непал) и в 166 км на северо-восток от города Байрач (Индия).

По данным агентства Reuters, в результате землетрясения погибли десятки жителей Непала. Несколько десятков человек получили травмы различной степени тяжести.