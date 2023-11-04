Самарканд, Узбекистан, 4 ноября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Российская сторона будет учитывать в оперативном военном планировании подготавливающуюся США переброску истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие (ЯО), на территорию Великобритании. Об этом 4 ноября рассказал заместитель главы МИД России Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума в Самарканде.

Airman 1st Class Saisha Cornett/Global Look Press

«Это (переброска истребителей F-35. — Прим. ред.) линия на усиление военного давления на Россию. Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы увидим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений — это часть политики сдерживания России, поэтому все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Дипломат уточнил, что это будет учтено во время военного планирования и подготовки войск.

Грушко пояснил, что такое решение США учтут во всей деятельности Вооружённых сил РФ, призванной принимать во внимание изменение обстоятельств, включая военную обстановку и размещение дополнительных, способных угрожать России, военных потенциалов.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники среди британских военных сообщила, что грядущей зимой Вашингтон намерен перебросить на базу Лейкенхит в английском графстве Саффолк две эскадрильи бомбардировщиков пятого поколения F-35А. Отмечалось, что эти истребители способны нести ядерное оружие.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс 1 октября заявил, что Лондон по просьбе Варшавы направит в Польшу истребители Typhoon. По его утверждению, этим Великобритания рассчитывает помочь своему союзнику в защите от возможной «угрозы» со стороны России.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 7 октября заявила, что такое решение Лондона об истребителях Typhoon, способных наносить удары по наземным целям на значительную глубину территории, свидетельствует о том, что Великобритания упорно продолжает политику эскалации напряжённости в Европе.