Вашингтон, 4 ноября, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки без официального объявления передали Вооружённым силам Украины несколько бронированных машин Assault Breachers для «прорыва» российской линии обороны. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«США незаметно передали Украине по крайней мере одну — а возможно, и несколько — своих самых мощных бронемашин [Assault Breacher — ред.]» — написал Форбс, уточнив, что ВСУ получили от одной до шести единиц такой техники.

По словам Дэвида Экса, эти машины, предназначенные в том числе и для разминирования территорий, «засветились» на фотографиях, опубликованных на сайте главы киевского режима Владимира Зеленского, сделанных в день Ракетных войск и артиллерии Украины, который отмечался 3 ноября.

Штурмовые бронированные машины разминирования M1 Assault Breacher Vehicle, созданные на базе американского танка M1 Abrams и известные под прозвищем «шредер», находятся на вооружении Корпуса морской пехоты США с 2010 года. Всего было создано как минимум 239 таких машин.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Германия в рамках инициативы по оказанию военной помощи передала Украине две бронированные машины разминирования Wisent 1. По данным издания The Hill, сапёры ВСУ, несмотря на поставки современных средств разминирования, не способны выполнять свою работу из-за российских беспилотников, которые используются для обнаружения и наведения артиллерийских ударов.