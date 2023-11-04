Купянск, Украина, 4 ноября, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе боевых действий на купянском направлении уничтожили до 125 военнослужащих ВС Украины, заявил 4 ноября начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский, слова которого приводит «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли два орудия Д-30, одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и миномётный расчёт.

Экипажи ударных вертолётов и самолёты группировки, в свою очередь, нанесли удары по скоплению живой силы 32-й механизированной бригады ВСУ в районах Тимковки, Ивановки и Синьковки.

«Общие потери противника составили до 125 военнослужащих», — добавил Зыбинский.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России отразили на купянском направлении две атаки Вооружённых сил Украины. В результате боевых действий украинская армия потеряла до 20 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить боевые машины РСЗО «Ураган» и «Град», САУ Krab, AS-90 и две гаубицы Д-30.