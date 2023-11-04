Лос-Анджелес, США, 4 ноября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Велосипедистка Джоан Фликинджер, которую в результате дорожной аварии сбил актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, выдвинула против него судебный иск, сообщает портал TMZ.

Mario Pena Арнольд Шварценеггер

Инцидент произошёл в феврале 2023 года в Лос-Анджелесе. Тогда TMZ написал, что актёр двигался на небольшой скорости и не успел нажать на тормоза из-за того, что велосипедистка повернула налево прямо перед его автомобилем.

При наезде Фликинджер получила незначительные травмы. Шварценеггер после ДТП забрал её двухколесное транспортное средство и сдал его в мастерскую по ремонту.

Журналисты уточняют, что потрепавшая указала в исковом заявлении, что в дорожном столкновении виноват экс-губернтор. Он, по словам Фликинджер, он якобы двигался «с чрезмерной скоростью и потерял бдительность».

Женщина также утверждает, что полученные при ДТП травмы оказались серьезными.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года Арнольд Шварценеггер попал в серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей. Актёр ехал на большом внедорожнике GMC Yukon и, по данным TMZ, якобы пытался повернуть на запрещающий сигнал светофора.

Из-за нарушения правил дорожного движения он столкнулся с автомобилем Toyota Prius, а после задел ещё и Porsche Cayenne. В результате в салоне Шварценеггера сработали подушки безопасности, а женщина-водитель первой машины получила травму головы и оказалась в больнице.

После ДТП актёр заявил, что беспокоится о состоянии пострадавшей, а также, что хочет навестить её в больнице.