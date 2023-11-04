Киев, 4 ноября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «чёрным Джокером», так как никто не верил в его способность прийти к власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мы его выбирали? Нет, я вообще за них не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он чёрный Джокер», — сказал Соскин в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Он добавил, что Зеленский называет себя «слугой народа», хотя не смог справиться даже с возложенными на него задачами после прихода к власти. Соскин также обратил внимание на необходимость как можно быстрее заключить перемирие, так как наступление ВСУ провалилось, а предстоящей зимой положение Киева только ухудшится.

Как передавало ИА Регнум, ранее Олег Соскин заявил о потере Вооружёнными силами Украины всех подготовленных бойцов и указал на отсутствие резервов, способных заменить погибших и раненых. По его оценкам, для восстановления украинской армии потребуется от пяти до шести лет.