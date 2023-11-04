Москва, 4 ноября, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Часть разрешений на выполнение международных авиарейсов, которые обслуживала российская авиакомпания «Уральским авиалиниям», может быть передана другим перевозчикам, пока организация не подпишет договор с Национальной лизинговой компанией, следует из данных Росавиации по допуску на полеты за рубеж.

Alex Beltyukov Самолёт «Уральских авиалиний»

«Рассмотреть в двухдневный срок после подписания авиакомпанией «Уральские авиалинии» трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем», — говорится в соответствующем приказе ведомства, которое цитирует ТАСС.

Это касается ряда рейсов в Казахстан, Узбекистан, Китай, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Азербайджан и Турцию. При этом права на осуществление этих полётов могут получить компании «Аэрофлот», «Азимут», Red Wings или Azur Air.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что авиаперевозчик подал заявку на приобретение 38 российских самолётов МС-21 до 2029–2030 годов, а также на закуп 19 лайнеров Airbus.

27 сентября газета «Коммерсантъ» написала, что у «Уральских авиалиний» и другой российской авиакомпании iFly возникли трудности с выкупом у западных лизингодателей самолётов из-за задержки государственного финансирования. Им должны были перечислить около 50 млрд рублей за страховое урегулирование по 22 воздушным суднам.