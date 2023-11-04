Новый, 619-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, от чего ему придется отказаться ради мира. Телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников также отмечает, что украинский конфликт зашёл в тупик и нет уверенности, что союзникам хватит сил оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

У России, похоже, бесконечные запасы, в то время как у Украины заканчиваются силы, информирует телеканал. Названо также и примерное время, когда дискуссии о мирных переговорах приобретут более неотложный характер — до конца 2023 года.

Тем временем российская армия продолжает выполнять задачи, стоящие в рамках СВО. Только на купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 125 военнослужащих. Как сообщило «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, нанеся удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы, российские военные уничтожили артиллерию ВСУ и минометный расчёт.

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«4 ноября мы традиционно вспоминаем, как весь народ России смог объединиться, чтобы спасти Родину, отстоять её свою свободу и независимость» — отмечают в Минобороны.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что и несколько сотен лет спустя мы остаемся единым народом, который способен преодолеть любые трудности и, объединившись, пройти любые испытания.

Поздравляем читателей с праздником — Днём народного единства.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.