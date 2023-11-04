Лондон, 4 ноября, 2023, 06:16 — ИА Регнум. Британский наемник Кристофер Перриман, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в результате артиллерийского удара, сообщает газета The Sun со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Журналисты отмечают, что он попал под обстрел во время своей первой миссии с новым подразделением. В статье говорится, что Перриман поступил на военную службу в 16 лет, успев побывать в Ираке и Косово.

В британских войсках он выполнял задачи снайпера.

В апреле издание The Spectator привело интервью Перримана, который хвалил работу российской артиллерии в зоне СВО. Он отмечал, что артиллерийские удары получаются у Вооружённых сил России «невероятно хорошо». Наемник также призывал Запад передавать Украине больше тяжелого оружия, средств противовоздушной обороны (ПВО) и экипировки.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября власти Британии объявили о том, что в зоне СВО обнаружено тело британского наёмника Джордана Чедвика, который воевал на стороне Украины. Труп находился на дне водоёма на Украине. У него были связанны за спиной руки.

18 сентября The Sun написала о том, что Чедвика мог пытать и убить другой британский наёмник. Об этом якобы заявили его перепуганные сослуживцы. Они утверждают, что убитого пытали.

Кроме того, журналисты сообщили, что ещё одного британского наёмника Дэниела Бёрка также могли убить свои. Полицейские подозревают в убийстве бойца австралийско-ливанского происхождения.

2 ноября американский наёмник Мэттью Вандайк заявил, что с начала спецоперации погибли более 500 граждан США, которые сражались в рядах украинской армии.