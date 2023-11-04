Вашингтон, 4 ноября, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден пообещал спасти от вымирания единственных в мире чешуйчатых млекопитающих — панголинов, чешуя которых высоко ценится в традиционной медицине. Об этом 3 ноября сообщили в американской администрации.

Valerius Tygart Панголин

«Панголины, единственные в мире чешуйчатые млекопитающие, ежегодно вылавливаются и продаются чаще, чем носороги, слоны и тигры вместе взятые», — говорится в уведомлении, направленном Конгрессу США.

По словам Байдена, Китай предпринял недостаточно усилий для защиты этих животных. Правительство страны всё ещё может выдавать различным организациям разрешения на приобретения образцов панголинов для использования в медицинских целях.

Американский лидер дал понять, что если к концу года ситуация не изменится, то в отношении Китая могут быть применены торговые ограничения.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября журнал Nature Communications опубликовал статью, в которой объясняются причины массовой гибели африканских слонов в 2020 году. По словам авторов материала, в августе–сентябре того года на северо-западе Зимбабве более 30 особей погибли из-за бактерии Bisgaard taxon 45, вызывающей развитие сепсиса, общую интоксикацию и последующую смерть.