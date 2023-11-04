США, 4 ноября, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Самолёт, на котором президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден прибыл в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в американской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Во время приземления в штате Мэн у самолёта возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием. Для полёта из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другое судно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американский лидер отправился в Льюистон, где 25 октября произошла массовая стрельба, вместе со своей супругой Джилл Байден.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября в городе Льюистон (штат Мэн) произошла перестрелка, жертвами которой стали 22 человека, ещё до 60 человек получили ранения. Спустя два дня после происшествия объявленный в розыск и подозреваемый в массовой стрельбе Роберт Кард был найден мёртвым. По данным телеканала ABC News, подозреваемый совершил самоубийство.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден после массовой стрельбы в штате Мэн призвал американский конгресс ужесточить правила оборота стрелкового оружия, а также принять закон о запрете на продажу штурмового оружия.